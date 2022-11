Alfredo Adame perdona a sus agresores: ya salieron de la cárcel

Fue hace un mes cuando Alfredo Adame tuvo que ser operado de emergencia, luego de ser agredido por dos hombres, durante un altercado ocurrido en las inmediaciones del domicilio del actor.

Ahora, el también conductor dio a conocer que ya concedió el perdón a sus agresores, motivo por el que fueron liberados desde el pasado viernes.

A finales de septiembre, Alfredo Adame estuvo involucrado en un altercado en el que un oficial de policía perdió la vida. Y aunque el actor nada tuvo que ver con el homicidio, mientras se encontraba en la escena de los hechos fue golpeado por dos sujetos, los cuales lo dejaron en una condición física vulnerable, ya que estuvo a punto de perder la visión del ojo derecho.

A más de un mes de los acontecimientos y con una muy buena recuperación de su ojo, luego de que fuera intervenido urgentemente, el actor, su representante legal y los abogados de los agresores se reunieron en una audiencia, petición de los imputados, para llegar a un acuerdo acerca de la detención de los mismos.

Aunque, en principio, el actor compartió que no sabría qué decisión tomaría, ya que, desde que había ocurrido la detención se encontraba preocupado de que, al salir de la cárcel, sus agresores trataran de cobrar venganza, motivo por el cual tenía que contemplar las condiciones que garantizaran su seguridad y los aspectos que acompañarían a la reparación del daño.

"Yo no llego a ningún acuerdo, hasta que no se garantice mi seguridad (…) Me ven entero pero sí estoy muy angustiado de lo que puedan llegar a hacer estos cuates", dijo el viernes pasado.