Alfredo Adame podría hacerle la competencia a Andrea Legarreta

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame, ¿podría integrarse a la ‘Venga la Alegría’, competencia directa de ‘Hoy’, conducido por Andrea Legarreta?

Así lo dio a conocer Alex Kaffie que aseguró que el matutino de la televisora del Ajusco necesita aumentar su audiencia.

De acuerdo con información de redes sociales, los altos ejecutivos de la televisora estarían contemplando la entrada de Adame a la emisión matutina, pues siguen sin gustar los números que tiene.

De acuerdo con Kaffie, estos cambios se tienen que hacer porque los números no han funcionado:

“Se avecinan otros porque al parecer no están funcionando en números de audiencia, que no han estado funcionando, pero no se han reflejado en las audiencias y al parecer, no lo estoy confirmando que quede claro, se está como mencionando que pueden incorporar a Alfredo Adame”.

Kaffie aseguró que hasta ahora solo se trata de un rumor pues el conductor últimamente ha estado en el ojo del huracán por sus problemas con varias mujeres.