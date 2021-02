¡Alfredo Adame vs Rey grupero! El actor pierde e Instagram le cierra su cuenta

Ciudad de México.- Hace unos días, Luis Alberto Ordaz, nombre del youtuber, se manifestó en las redes sociales con un polémico discurso que involucró al conductor Alfredo Adame y al doctor Juan José Duque.

Y es que, el novio de Cynthia Klitbo, trascendió que el mencionado cirujano plástico desgració el rostro de muchas mujeres tras inyectarles biopolímeros.

Es debido al conflicto con el youtuber Rey grupero, a Alfredo Adame le cerraron su cuenta de Instagram esta semana.

El actor ya tiene callo en esos temas, pues explica que le ha pasado en cinco ocasiones y una de ellas fue hasta por tres meses.

El “Rey grupero” lo acusa de haberlo amenazado después de que denunció al cirujano, con quien Alfredo se ha atendido. A raíz de ello explica que los seguidores del Rey lo comenzaron a insultar y lograron que suspendieran su cuenta.

"Una mujer me pone eres un asco, pin... misógino… y le contesté. Total, me reportaron y mi Instagram lo castigaron 30 días.