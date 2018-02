Altruismo deja más satisfacción que premios: Prince Royce

Agencia

VILLA DEL MAR.- Para Prince Royce el altruismo es mayor satisfacción que ganar premios, comentó previo a presentación en Viña del Mar.

A nueve años de trayectoria artística, el cantautor Prince Royce dijo que ha perdido las expectativas por los premios, ahora prefiere contribuir en causas altruistas, informó Notimex.

"No quiero decir que perdí el interés de ganar un premio, porque realmente éstos son importantes, demuestran el apoyo que el público te da y uno se siente bien al saber que recibieron tu música con cariño. Sin embargo, en los últimos dos años he perdido las expectativas de ellos", explicó.

Durante su visita a Chile, como invitado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar esta noche, precisó que ahora se coloca en un punto distinto en su carrera, pues le gustaría trabajar enfocado en ayudar a niños y escuelas.

"Por ejemplo, en noviembre del año pasado, corrí un maratón para recaudar fondos en favor del National Kidney Foundation. Cada artista es diferente y yo no estoy pegado cada año (a los resultados de premios). Veo a los grandes como Ricky Martin, Enrique Iglesias o Shakira y yo no espero tener un número uno cada tres meses", sostuvo.

"Tener un hit es difícil, pero mantenerse es aún más difícil y estoy agradecido de que a ocho o nueve años de carrera estoy aquí todavía, estoy en Viña. Todavía me pueden entregar un Disco de Oro o de Platino. Esto ha sido lo más importante, el crecimiento y poder hacer lo que amo. Los premios llegarán solos, no es mi enfoque hoy".

Hace dos años, Prince Royce incursionó en el trap al lado de Farruko y lo ha seguido haciendo con otros exponentes del subgénero del hip hop. Lo anterior, dice, no significa que le haya visto un fin al ritmo de la bachata que lo lanzó a la fama.

"Yo veo a la música como comprar unos tenis nuevos, por ejemplo. Ciertas marcas vienen de diferentes colores y estilos, lo mismo que la música. En el 2000 decían que el reggaetón había pasado de moda y ha regresado. Yo creo que los géneros nunca pasan de moda y a mí desde siempre me ha gustado darle un par de tenis nuevos a los fans".

Si apostó por el trap, explicó, es porque le gusta todo tipo de música, pues se crió en Nueva York. Mencionó que, desde hace muchos años, ahí abunda este ritmo en el idioma inglés, aunque apenas se esté difundiendo en el mercado latino gracias al "streaming".

Luego de que a través de algunas canciones se han dado expresiones que ofenden o insultan a la mujer, Prince Royce asegura que él jamás apostaría por letras de este tipo.

"Sea un trap o una bachata, nunca hablaría mal de una mujer. Tampoco nunca le daré promoción a pistolas o a violencia", sostuvo el intérprete de éxitos como "Darte un beso" y "La carretera".

El cantante, quien se distingue por ser amable y complaciente con el público que le sigue, comentó que lo hace porque se siente conmovido ante el cariño que le manifiestan.

"Cuando uno no es famoso, quieres que te tomen fotos y que te conozcan; pero después de la fama, no quieres que te tomen fotos. Yo trato de no olvidar mis inicios y cuando hay miles de personas afuera, no me gustaría hacerlos esperar cinco días a que llegue el concierto, me gusta estar cerca de ellos.

"A veces el artista no se da cuenta del cambio que puede hacer en la vida de una persona", concluyó.