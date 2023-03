Amanda Bynes es hospitalizada tras ataque psicótico

Vagando completamente desnuda, fue captada la famosa actriz de los 90’s, Amanda Bynes en Los Ángeles, dónde autoridades señalaron que fue hospitalizada tras sufrir un ataque psicótico.

De acuerdo a las fuentes cercanas de la actriz, informaron al medio TMZ, que Amanda se encuentra hospitalizada en un psiquiátrico después de que un transeúnte vio a la actriz paseando por la calle sin ropa y dio aviso al 911 para poner a la actriz al teléfono y ella les contara lo que estaba sucediendo, explicando que estaba teniendo un episodio psicótico.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was found roaming the streets of Los Angeles naked and alone, TMZ reports.



She reportedly waved a car down and told the driver she was having a psychotic episode, then called 911 herself. pic.twitter.com/GHavkKNb3G