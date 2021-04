Amanda Miguel cambia de look: Se despide de sus icónicos rizos

MÉXICO.- La cantante Amanda Miguel se deshizo de su icónica cabellera larga, esponjada, rizada y obscura que la caracterizó durante casi cuatro décadas.

Ahora la artista de 64 años porta un look pixie y sus canas al natural.

El cambio de look de la pareja del también cantante Diego Verdaguer tuvo reacciones en el ciberespacio y no faltó quien la compara con otras famosas como Eugenia León.

Aunque también hubo comentarios positivos por parte de otras artistas como Ana Gabriel.

"Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me he atrevido", elogió la sinaloense a Miguel a través de Twitter.