Amazon Music expande su catálogo a 100 millones de canciones

Amazon Music se prepara para una enorme expansión de contenido: el gigante del streaming va a ofrecer un catálogo con más de 100 millones de canciones sin publicidad para todos sus miembros

En el servicio ganará acceso a centenares de millones de canciones, un enorme incremento desde los 2 millones actuales, en el modo de reproducción aleatoria y sin costo adicional. Incluirá además la mayoría de los podcasts más populares, incluyendo el catálogo de Wondery, junto con series como:

- “MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories”

- “Baby, this is Keke Palmer”, el nuevo podcast de Keke Palmer.

Prime members can now enjoy 100 million songs on @amazonmusic in shuffle mode, ad-free, at no additional cost to their membership. Time to shimmer and shake as we listen to Midnights on repeat. 🎶 🥳 Oh, and did we mention most top podcasts are ad-free? https://t.co/5VQufGRxAf pic.twitter.com/Tr6pY4oee3