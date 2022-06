Amber Heard huye de paparazi que la vio comprando en tienda de descuento

Tras perder el juicio contra Johnny Depp, mucho se ha especulado sobre la situación financiera de Amber Heard; la actriz fue sentenciada a pagarle al actor la cantidad de 10 millones de dólares; sin embargo, es probable que no pueda cumplir con este requisito, ya que se dice que su fortuna está muy por debajo de esta suma.

Ahora que la realidad de Heard la ha puesto entre la espada y la pared, económicamente hablando, la intérprete de "Mera" fue captada de compras junto a su hermana, pero a diferencia de las lujosas boutiques que solía visitar, en esta ocasión la vieron en una tienda de descuentos en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con información publicada en el portal TMZ, Heard estuvo durante varios minutos en un TJ Maxx, lugar conocido por sus bajos precios, rebuscando entre los percheros de ropa y en un momento discutió con su hermana sobre el precio de unos pantalones de lino blanco. Tanto Amber como Whitney tenían el carrito de compras llena; sin embargo, al momento de ser captadas por los paparazzis salieron huyendo del lugar.

Según publicó el medio estadounidense, ignoran si al final Amber y su hermana compraron alguna de las prendas que ya habían elegido, lo que sí es un hecho es que esta podría ser la prueba de que la estrella de Hollywood no la está pasando nada bien.

Recordemos que recientemente los abogados de Heard han declarado que es imposible que pueda pagar la millonaria cantidad a su exesposo, incluso estrían buscando apelar la resolución del juez. Mientras tanto, el equipo legal del protagonista de "Piratas del Caribe" ha señalado que podrían perdonar la deuda a la actriz, ya que el único deseo de su cliente era limpiar su imagen de las acusaciones de violencia que se hicieron en su contra.

Amber Heard's money situation is apparently somewhat dire these days in the wake of the Johnny Depp verdict -- which awarded $8.3 million in damages -- so in light of that ... to TJ Maxx it is. https://t.co/nemxxIKSg9