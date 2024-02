Ambientalistas critican las altas emisiones de carbono en el jet set de Taylor Swift

En las últimas semanas, la atención pública se ha centrado en los desplazamientos de la renombrada cantante Taylor Swift, quien ha sido objeto de críticas en las redes sociales debido a sus frecuentes viajes en jets privados.

La discusión gira en torno a las emisiones de dióxido de carbono asociadas a estos vuelos, un tema candente en la lucha contra el cambio climático.

La icónica cantante, Taylor Swift, ha sido noticia recientemente debido a su romance con Travis Kelce, reconocido tight end de los Chiefs de Kansas City en la NFL. La relación entre la pareja ha capturado la atención del público, generando un seguimiento cercano de sus actividades. Swift, como ferviente seguidora de la carrera de Kelce, ha estado presente en diversos partidos, lo que ha resultado en numerosos desplazamientos aéreos a bordo de jets privados.

El debate se hizo aún más fuerte en los últimos días después de que los Chiefs vencieron a los Ravens de Baltimore el domingo, consiguiendo su pase al Super Bowl, que se realizará en Las Vegas el 11 de febrero.

Swift, la popular cantante cuyo dominio en la cultura pop ahora incluye la primera gria en recaudar más de 1.000 millones de dólares, es la última de una larga lista de celebridades, funcionarios y empresarios de élite que han sido criticados por sus viajes en jets privados.

A continuación, un vistazo a los viajes recientes de Swift, las emisiones de dióxido de carbono de los vuelos privados y una de las soluciones más comunes, aunque controvertidas, que se plantean para abordar dicha contaminación.

LA HUELLA DE CARBONO DE SWIFT

Si Swift asiste al Super Bowl, viajaría a Las Vegas desde Tokio, donde llegará su gira próximamente. Eso significa más de 30.500 kilómetros (19.400 millas) en jet privado en poco menos de dos semanas.

¿Cuánto dióxido de carbono representa?

Si bien las emisiones exactas de carbono dependen de muchos factores, como las rutas de vuelo y el número de pasajeros, es posible una estimación aproximada, dijo Gregory Keoleian, codirector del Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan.

Viajar 30.500 kilómetros en un Dassault Falcon 900LX, uno de los aviones de Swift, podría liberar más de 90.718 kilos (200.000 libras) de emisiones de dióxido de carbono, dijo.

Eso sería aproximadamente 14 veces más de lo que emite el hogar estadounidense promedio en un año, según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos.

Qué tan realistas serían los viajes comerciales para Swift está abierto a debate. Después de todo, es tan famosa que, incluso si ella lo quisiera, volar en vuelos comerciales podría ser caótico para la tripulación de una aerolínea y cualquier aeropuerto público.

Keoleian dijo que hay otras formas en las que las figuras públicas que vuelan en privado pueden abordar el cambio climático, como a través de su influencia en la sociedad, sus inversiones y sus decisiones electorales.

La controversia sobre el uso de jets privados por parte de Swift ilustra la “gran disparidad” entre las personas ricas y las de bajos ingresos en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero que genera cada persona, dijo Julia Stein, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles.

“Se está viendo que esto se desarrolla en una especie de escala microcósmica (con Swift), pero eso también es cierto para los países industrializados por sus emisiones de carbono históricamente”.

OTROS QUE HAN SIDO CRITICADOS

Swift es la última de una larga lista de famosos que han sido señalados por la contaminación de sus viajes por el mundo. Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio y muchos otros han llamado la atención periódicamente por sus viajes en jets privados.

“Es sorprendente que la señorita Swift reciba tanta indignación cuando los clientes de aviones privados son abrumadoramente hombres mayores de 50 años”, dijo Jeff Colgan, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brown. “El enfoque realmente debería estar en una clase más amplia de personas”.

Grandes eventos internacionales, desde los Juegos Olímpicos hasta la cumbre anual sobre cambio climático de la ONU, también han sido criticados debido a las miles de personas que vuelan para asistir a ellos, viajes que contribuyen al cambio climático.

Todos los viajes aéreos generan emisiones, aunque los jets privados producen mucho más por persona. Un estudio de 2023 realizado por el Instituto de Estudios Políticos descubrió que los jets privados emiten al menos 10 veces más contaminantes por pasajero en comparación con los aviones comerciales.

EMISIONES DE CARBONO

Una solución que se suele plantear a la contaminación por viajes aéreos es pagar compensaciones de carbono, que tienen como objetivo equilibrar las emisiones liberadas. Por ejemplo, los árboles extraen carbono del aire, por lo que los programas de compensación incluyen plantar árboles lo que, al menos en teoría, equilibra la contaminación de los viajes aéreos.

Gates ha defendido sus viajes en aviones privados diciendo que compra compensaciones y apoya la tecnología limpia y otras iniciativas de sostenibilidad. El publicista de Swift no respondió a una consulta de The Associated Press, pero dijo al diario The Washington Post que la cantante compra compensaciones. El publicista no dio detalles.

Aún así, hay muchas preguntas sobre la efectividad de las compensaciones. Están poco reguladas y, según investigaciones periodísticas de los últimos años, algunos programas sobreestiman la cantidad de carbono que se está capturando o tienen prácticas cuestionables.

“Las compensaciones siguen siendo el Salvaje Oeste del cambio climático y han estado plagadas de fraudes, proyectos fallidos y dudosa efectividad”, dijo Jonathan Foley, director ejecutivo de Project Drawdown, un grupo que publicita soluciones climáticas. “Plantar árboles, por ejemplo, podría funcionar, o no, dependiendo de cómo se gestionen los bosques a largo plazo”.

Foley, junto con científicos especializados en el cambio climático y expertos en políticas, argumentan que, en vez de compensaciones por viajes aéreos, sería mucho mejor reducir drásticamente el uso de aviones, particularmente de jets privados, mientras se desarrollan combustibles más limpios. Varias compañías aéreas también están desarrollando aviones que funcionan con electricidad y, por lo tanto, no tendrán emisiones.

