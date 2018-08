Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-De acuerdo con Cine Premier ayer Dave Batista diode que hablar con sus declaraciones luego del despido del director de Guardianes de la Galaxia James Gunn ante esto está pensando irse de Marvel estudios si no utilizan el guión del mencionado cineasta.

En declaraciones para shortlist Batista platicó con el actor Chris Pratt al día siguiente del despido del director:

“Nadie está defendiendo sus tweets pero esta fue una campaña sucia contra un buen hombre. Hablé con Chris Pratt el día después de lo que pasó y él es religioso por lo que quería tiempo para rezar y buscar una solución pero yo estaba más como ‘Al carajo. Esto es una mierda‘. James es una de las personas más nobles y decentes que he conocido.”

Al haber un guión terminado por James Gunn, Batista señaló que sólo estaría dispuesto a trabajar con esa historia:

“En este momento me encuentro en que si Marvel no utiliza el guion (de James Gunn), entonces les voy a pedir mi renuncia, que me rescindan mi contrato, que me saquen de la película o hagan un casting de mi personaje” .

Declaraciones donde se mostraba enojado ante la decisión de Disney, espera que la compañía abra los ojos en cuanto a lo que significa James Gunn para la industria cinematográfica.

Si toma la decisión sería una pérdida para el Universo Marvel, para los fanáticos del comic y sobre todo para la tercera parte de la saga que se espera se estrene en 2020.

Batista fue el primer actor de la franquicia que habla sobre el tema, las realizó en las actividades de prensa del estreno de su próxima película Final Score que se estrenará el 14 de septiembre en Estados Unidos.