American Music Awards: ¿Quiénes fueron los ganadores?

LOS ÁNGELES.- La 45 edición de los premios American Music Awards se realizó en Los Ángeles y fue una ceremonia especial, pues, entre otros números, se consumó el regreso de Selena Gómez a los escenarios (tras los problemas médicos que casi le costaron la vida), el debut del grupo surcoreano BTS causó sensación y el homenaje a las divas Diana Ross y Whitney Houston fue más que emotivo.

El cantante Bruno Mars se quedó con el premio más importante de los AMAs 2017: Artista del Año. El intérprete tenía ocho nominaciones. En tanto, Luis Fonsi y Daddy Yankee convirtieron a "Despacito" en la Colaboración del Año.

La ceremonia comienza con un número musical protagonizado por Pink y Kelly Clarkson. A continuación iremos presentando a los ganadores de la ceremonia de los American Music Awards:

Artista Del Año

-Bruno Mars GANADOR

-The Chainsmokers

-Drake

-Kendrick Lamar

-Ed Sheeran

Mejor Dúo O Grupo De Rock Pop

-The Chainsmokers

-Imagine Dragons GANADOR

-Coldplay

Mejor Canción De Rap/Hip Hop

​-DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne “I’m the One” GANADOR

-Kendrick Lamar “HUMBLE.”

-Rae Sremmurd featuring Gucci Mane “Black Beatles”

Mejor Artista Masculino De Country

​-Sam Hunt

-Thomas Rhett

-Keith Urban GANADOR

Álbum Country Favorito

-Jason Aldean “They Don’t Know”

-Chris Stapleton “From A Room: Volume 1

-Keith Urban “Ripcord” GANADOR

Canción Country Favorita

​-Sam Hunt “Body Like A Back Road”

-Jon Pardi “Dirt On My Boots”

-Keith Urban “Blue Ain’t Your Color” GANADOR

Mejor Artista Electronic Dance Music

​-The Chainsmokers GANADOR

-DJ Snake

-Calvin Harris

Mejor Artista Adulto Contemporáneo

-Bruno Mars

-Shawn Mendes GANADOR

-Ed Sheeran

Mejor Artista Femenino De POP/ROCK

-Alessia Cara

-Lady Gaga GANADORA

-Rihanna

Mejor Nuevo Artista Del Año

​-James Arthur

-Niall Horan GANADOR

-Julia Michaels

-Post Malone

-Rae Sremmurd

Colaboración Del Año

​-The Chainsmokers featuring Halsey “Closer”

-DJ Khaled featuring Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne “I’m the One”

-Luis Fonsi and Daddy Yankee featuring Justin Bieber “Despacito” GANADOR

-Maroon 5 featuring Kendrick Lamar “Don’t Wanna Know”

-The Weeknd featuring Daft Punk “Starboy”

Artista favorito de Rock Alternativo

-Imagine Dragons

-Linkin Park GANADOR

-twenty one pilots

Momentos destacados

Tracee Ellis Ross, la presentadora de la noche, anuncia el premio a la trayectoria que recibirá su madre, la leyenda Diana Ross.

Después de una emocionante presentación de Pink, le llegó el turno a Demi Lovato, quien interpretó la canción "Sorry Not Sorry", la cual había anunciado durante la alfombra roja. Ella empezó su número desde su asiento. Asimismo, Hailee Steinfeld, Alesso con Florida Georgia Line interpretaron el tema “Let Me Go”.