No vamos a irnos sobre Belinda: AMLO confirma que la cantante tiene juicio con el SAT

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Belinda mantiene un juicio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero aseguró que la cantante de origen español está defendiendo dicha situación legal, sin embargo manifestó que la dependencia no “va a irse sobre ella” ya que antes se acostumbraba a encarcelar a las celebridades para aparentar justicia.

“Hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda y ella tiene un juicio con el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda” dijo el mandatario.

Asimismo, López Obrador expresó que en el pasado era común encarcelar a un artista, mientras que los “de arriba” evadían impuestos, resaltó que en la actualidad se ha avanzado para que ya no existan los privilegios fiscales.

“Yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso (a) y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba” detalló López Obrador.

“Un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos. Entonces siempre era lo espectacular y así querían darnos atole con el dedo… Ahora no, se reformó la constitución para que levantemos el nivel del debate” aseveró el mandatario.

El titular del ejecutivo dejó claro que los ciudadanos están obligados para pagar impuestos, pero antes las personas que contribuían ante el SAT eran las que no “tenían influencias”. Mientas que los “que se sentían dueños de México” no pagaban impuestos.

Antes las grandes empresas no pagaban impuestos y ya no hay condonación: AMLO. "No vamos a irnos sobre Belinda". Dice que ella tiene juicio en el SAT y está en su derecho de defenderse. pic.twitter.com/1ddKiIXVoY