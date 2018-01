Amy Lee Summers, conejita de este mes

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Gracias a su belleza Amy Lee Summers fue elegida por sus fans como Playmate del mes, por lo que la rubia, de 27 años, originaria de Nueva Zelanda, engalanó las páginas de la prestigiada revista del conejito. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, compartió lo orgullosa que se siente de ser parte de la lista de conejitas Playboy y reveló que uno de sus deseos es conocer las playas de Cancún.

Dedicada al modelaje profesional e influencer en redes sociales, Amy Lee Summers, quien pretende convertirse en empresaria, posee una escultural belleza que la llevó a ser parte de las páginas de la revista para caballeros Playboy; sin embargo, la joven posee tantos fanáticos mexicanos que gracias a ellos llegó a ser la bella Playmate del mes de enero.

También te puede interesar: Ella es la tercera 'conejita' afroamericana nombrada playmate del año

“Creo que a la gente le gustaron mis fotos, me siento muy afortunada de haber sido elegida como Playmate de enero en México, creo que me eligieron porque soy una persona amable que se ve y se siente bien, a la que le gusta mucho México, su gente y lo reflejo”, detalló.

Amy Lee viajó unos cuantos días para realizar la promoción de la publicación en la que luce su belleza al natural, sin embargo, quiere volver porque hay lugares de México que aún no conoce, reveló.

“Quisiera regresar a México para conocer más sus playas, quiero ir a Cancún, a Vallarta, pasarme unas buenas vacaciones y explorar México, esperando en un futuro tener otra participación para la revista Playboy. Amo a los mexicanos, tengo muchos seguidores y ellos son la razón principal de que esté en esta revista, intento aprender un poco de español porque paso más tiempo en México que en cualquier otro lado, me comunico con mis fans con mis gestos corporales y el idioma no ha sido problema”.

“Me siento muy contenta con mi cuerpo, acepto cómo me veo, me gusta mi piel, por eso me encanta haber posado para Playboy México, me sentí muy cómoda, estar de buen humor, escuchar música me hace sentir sexi y eso lo reflejo en cada fotografía”, finalizó Amy Lee Summers.