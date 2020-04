Amy Winehouse será homenajeada por el Grammy Museum

México.- El Grammy Museum organizará un evento en Instagram Live en honor al 13 aniversario del lanzamiento del álbum Back to Black, de Amy Winehouse.

La transmisión se llevará a cabo este jueves 30 de abril de 4 a 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México y destacará el impacto de la música y la moda de Winehouse, a través de gente que trabajó de cerca con ella y quienes además fueron influenciados por la artista.

Como parte de la celebración estarán presentes en la trasmisión la estilista Naomi Parra, la amiga cercana de Amy, Catriona Gourlay y la cantante Jojo compartirá cómo la también compositora ha sido una influencia musical en su vida.

En enero, el museo abrió la exposición Beyond Black - The Style Of Amy Winehouse, que iba a estar abierta al público hasta abril de 2020, pero se enfrentó al cierre de puertas del recinto por la pandemia de Covid-19. Como consecuencia, a partir del 1 de mayo, el recorrido virtual de esta exposición estará disponible en el sitio web del museo.

Beyond Black - The Style Of Amy Winehouse ofrece una retrospectiva de la carrera de Winehouse, sus mayores influencias, sus estilos más emblemáticos y cómo dejó una marca indeleble en la música, la moda y la cultura pop. "La exhibición captura la esencia de Winehouse a través de algunos de sus atuendos más preciados y únicos, y muestra su ingenio y encanto al mostrar manuscritos nunca antes vistos", dice el Grammy Museum.