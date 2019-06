Que raro que llore... no me habla: Padre de Ana Bárbara

Agencia

SAN LUÍS POTOSÍ.- La cantante Ana Bárbara rompió en llanto al ser cuestionada sobre la relación que mantiene con su padre don Antero Ugalde, la sorpresiva reacción de la interprete dejó boquiabiertos a los reporteros que se encontraban en la presentación que realizó en el teatro Metropolitan donde anunciaba su gira Revancha, como parte de la promoción del tema ‘Que poca’.

De acuerdo a SDP, luego de este suceso el padre de la cantante contestó el porqué de las lágrimas de su hija, además, respondió a las interrogantes sobre la relación que mantienen.

También te puede interesar: Ana Bárbara confiesa que padece anorexia ¡desde los 18 años!

“¡Qué raro!, qué raro que llore porque yo también lloro acá, en silencio. Pues no me habla, yo no le voy a hablar, a ella le corresponde poner el pie adelante, yo por qué. “Yo la quiero y la querré siempre” señaló el hombre de 77 años.

Don Antero manifestó que no tiene caso que Ana Bárbara le hable ya que se encuentra muy ocupada.

“Lo que pasa es que anda trabajando muy duro, anda en su negocio, entonces no tiene tiempo de nada, me imagino, ni de dormir yo creo. Yo lo único que lamento y de verdad me ha podido, que me hayan conocido los medios, hay papás de gentes muy famosos y nunca los mencionan, y a mí me traen para arriba y para abajo, en realidad mejor así no sentía nada, de todo lo que hiciera ni siquiera en cuenta” señaló el padre de la cantante.

El padre de la intérprete de ‘Bandido’ explicó que así es la vida, sufrimos con los que mucho amamos, primero reímos y después lloramos.

"Los hijos fallamos, yo le fallé mucho a mi papá, cuando necesitaba de mi ‘vente, deja eso que andas haciendo’ y yo andaba con ellas, ‘papá, pero cómo las dejo a medio camino’, le fallé a mi papá y no cabe duda que paga uno con creces. A ver cómo viene esto, a lo mejor ya ni estoy mañana”.