Ana de Armas sorprende como Marilyn Monroe en "Blonde"

Netflix continúa anunciando estrenos y este jueves el tráiler oficial de "Blonde", el biopic en el que la actriz hispanocubana Ana de Armas dará vida a Marilyn Monroe y que competirá por el León de Oro en el próximo festival de Venecia, junto a Aronofsky e Iñarritu.

En el avance de dos minutos de duración se recrean algunas de las escenas más populares del icono estadounidense Marilyn Monroe.

Luego de su premiere en Venecia, "Blonde" llegará a la plataforma de streaming el 28 de septiembre.

El cineasta Andre Domink ("Chopper"), quien dirigió la cinta, se basó en la novela homónica de Joyce Carol Oates, que narra cómo Norma Jeane Baker, hija de madre soltera y víctima de abusos, se convirtió en la celebridad más perseguida del mundo bajo el pseudónimo de Marilyn Monroe.

Los avances que se han dado sobre el filme revelan que la historia no la han tratado como una película biográfica, ya que su guión aborda, desde un plano más experimental, las luces y sombras que rodearon a la estrella durante toda su vida.

Watched by all. Seen by none.



