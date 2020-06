Ana de la Reguera acusa a Horacio Villalobos de misoginia

México.- Tras los recientes señalamientos que hizo Amandititita de Horacio Villalobos, el actor sigue en medio de la polémica, pues este fin de semana la actriz Ana de la Reguera mostró una serie de comentarios donde el presentador de televisión la criticó sobre su apariencia.

En un tuit, la intérprete de "Así del precipicio" agradeció primero que la cantante alzara la voz y después afirmó que ella ha sido víctima de Villalobos, quien se "expresó con comentarios misóginos y denigrantes hacia mi apariencia".

La mexicana aseguró que el problema es de fondo porque al permitirse que en la televisión abierta se hable sobre la apariencia de una mujer "promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras".

Ana de la Reguera mostró una serie de ejemplos en la que Horacio Villalobos habló de ella.

Incluso un cibernauta cuestionó a la actriz por ser figura pública, a lo que respondió que esas acciones afectan a millones de mujeres que consumen ese tipo de comentarios y hace que se normalice en la sociedad.

El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras. #HoracioVillalobos pic.twitter.com/hYyR1MYMeI — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

"Yo afortunadamente estoy acostumbrada, expongo mi ejemplo para que las cosas cambien, no porque soy 'delicadita'".

En "Venga la Alegría", Villlalobos respondió a la polémica con Ana de la Reguera: "No es violencia contra la mujer ni mucho menos, fue únicamente una crítica a una serie que ella subió a la redes donde medio hablaba de su vida privada y no. Y yo dije que se veía mayor porque no la iluminaban bien, que ya se veía no tan juvenil como se veía antes, todos envejecemos, y dije había una escena donde se masturbaba que me pareció patética, pero eso no es violencia contra la mujer ni mucho menos, estoy criticando un trabajo, una serie".

Hace unos días Amandititita recordó que desde hace 10 años ha sido víctima de comentarios misóginos racistas y clasistas por parte de diferentes conductores de televisión, entre ellos Horacio Villalobos.

"Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor", se lee.

Amandititita mencionó que desde hace una década ha recibido comentarios misóginos racistas y clasistas en televisión, y que no pasa nada.

"Bueno y ¿qué pasa con los comentarios misóginos racistas y clasistas de los conductores de programas de TV? A mí llevan 10 años lloviéndome de la nada en cadena nacional", agregó.