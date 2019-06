Ana María Canseco descubrió que su verdadera madre ¡era su hermana!

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Ana María Canseco, conductora del programa de radio ‘Échate pa’acá’, reveló en entrevista con su colega y excompañera en Despierta América, Neida Sandoval, cómo supo que la mujer que consideraba su hermana era en realidad su mamá.

La presentadora mexicana de eterna sonrisa confesó que el día que conoció esa verdad, sintió que el mundo se le caía. La mujer a la que creía su madre, era en realidad su abuela.

“No era mi madre biológica, pero yo creo que hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Y tanto mi mamá Ara, mi mamá biológica, como mi abuelita, mi mamá Licha, pues tomaron la decisión que tenían a su alcance, de acuerdo a lo que tenían”, dijo.

“Yo creo que fue la mejor decisión. Mi mamá estaba muy, pero muy jovencita… ya más adelante pudimos establecer una amistad y un cariño muy especial que, yo creo, no se parece a nada, porque es más que una mamá, más que una amiga, es mi confidente”, narró.

Su mamá Licha, en realidad su abuela, fue quien la educó y a quien le debe sus sueños. Incluso, dijo que fue ella quien la acercó a la televisión.

“Es la que me regaló la carrera en la que estamos y la carrera que me ha dejado muchísimas satisfacciones, porque desde que tenía cinco años ella es la que me agarró de la mano y me llevó a un concurso con Capulina”, platicó Ana María.

La realidad llegó a la vida de Ana María cuando su abuelita (mamá Licha) falleció, un suceso que a la conductora le generó gran confusión.

Fue su bisabuela quien le dijo la verdad cuando murió su mamá Licha. "Mi bisabuela, para consolarme, me dijo ‘ya no llores, es tu abuela, no era tu mamá. Tu mamá de verdad vive todavía’”, relató entre risas la presentadora.

“Pensó que me estaba ayudando, pero en realidad fue… en ese momento, el mundo se me vino abajo”, reveló Ana María, quien apareció por primera vez en televisión en la telenovela 'Mundo de juguete', en México.

Canseco mencionó que guardar un secreto así no es bueno y, aún con dolor y confusión, pudo que hablarlo con su mamá verdadera, pero hasta 12 o 14 años después.

La expresentadora de Despierta América recordó, incluso, que por mucho tiempo no pudo hablar del tema sin llorar debido al dolor que le causaba la situación. Pero, ahora, se siente doblemente bendecida.

Hablar con su madre también desató la curiosidad de conocer a su papá. Sin embargo, mencionó, olvidó el nombre de quien le dio la vida y ya no tiene deseos de saber de él.