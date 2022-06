¡Paren todo! Anahí canta "Sálvame" junto a Karol G; así fue el encuentro

Más de 20 mil personas reunidas en la Arena Ciudad de México cantaron con un "nudo en la garganta" la noche de este sábado 11 de junio, debido a que la cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores con una invitada especial: Anahí.

"Fui a su primer concierto en Medellín, me tocó por allá arriba, pero fui. Cuando se me ocurrió invitarla a esta noche, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios, que ha tenido mil invitaciones y aceptó la mía", agregó.

"La persona que está ahí, usted la ama tanto como yo. Hizo parte de todo mi crecimiento con mis amigas, escuchando música, representaba todo lo que yo sentía. Literal le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla", fueron las primeras palabras de la colombiana para presentar a la exrebelde.

Con el característico sombrero rosa, Karol y Anahí hicieron vibrar el escenario del recinto, llenado de nostalgia la noche con una de las canciones más populares de la agrupación mexicana, Sálvame.

La "Bichota" no pudo contener las lágrimas durante la presentación y no dudó en abrazar a la intérprete de "Mi delirio", quien confesó estar nerviosa tras más de una década sin pisar la tarima.

"Ustedes saben que he estado un poco lejos, en 11 años no me he parado en un stage y los nervios son fuertes. Solo quiero decirles que siempre están en mi corazón. Lo que juntos vivimos y lo que juntos construimos no se olvida nunca. Son una generación increíble", afirmó Anahí.