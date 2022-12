Anahí enfrenta a Maca Carriedo en show en vivo: "Ya sé que te caigo gorda"

La cantante Anahí fue invitada al concurso "La Más Draga", que se realizó en la Arena Ciudad de México, donde la pasó muy bien y hasta se echó un palomazo con los temas de RBD; sin embargo, esto no es lo que más se está comentado en redes, sino un sorpresivo momento entre la actriz y la conductora Maca Carriedo.

Durante el programa, la intérprete de "Sálvame" y Maca compartieron escenario, y aunque la relación fluyó y todo se dio con normalidad, en un momento, Anahí confrontó a Carriedo frente a todos.

A lo que Maca respondió:

Pero Anahí aprovechó el momento y agregó:

El concurso concluyó con normalidad, pero el momento está generado que usuarios desempolven viejos comentarios que Maca hizo sobre Anahí.

Why are you so obsessed with Anahi? @maca_online pic.twitter.com/1a9fynBmLz