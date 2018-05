¡Como dos gotas de agua! Sobrina de Anahí es idéntica a su tía

Agencia

MÉXICO.- Anahí festejó sus 35 años hace unos días, así que recibió diversas felicitaciones en redes sociales; entre ellas, la de su sobrina Ana Paula de 15 años de edad y quien es idéntica a la famosa cantante.

La niña es hija de su hermana mayor Marichelo, en su cuenta de Instagram la pequeña mostró una serie de fotos en compañía de Anahí, deseándole un cumpleaños lleno de amor, revelando que la actriz es un gran ejemplo para ella.

"Feliz cumple a la mejor tía del mundo a mi mejor amiga y mi ejemplo a seguir te amo demasiado 35 looking better than 25" escribió Paula.

Provocando en los fans reacciones sobre el gran parecido que tienen ambas, incluso proponen a su sobrina como la nueva 'Mía Colucci', personaje que hace unos años, interpretó Anahí en la telenovela 'Rebelde'.

Anahí se emocionó tanto con la felicitación que no dudo en darle las gracias a su sobrina favorita quien sorprendió a todos pues es idéntica a la ex RBD.

Ya es mi cumpleaños 🍰!! ❤️ Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 13 May, 2018 a las 10:06 PDT

Con información del portal SDP Noticias.