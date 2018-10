Entérate: Anahí podría regresar a los escenarios

Agencia

MÉXICO.- Anahí reapareció en la Ciudad de México junto a su esposo, el gobernador Manuel Velasco Coello, durante un evento organizado por la Lotería Nacional para celebrar la trayectoria del periodista Joaquín López Dóriga.

Tras la realización del Sorteo de Diez con el que la Lotería Nacional reconoció la trayectoria del periodista, la actriz y cantante confesó a la prensa su deseo por volver a convertirse en madre. “Por supuesto que sí, ojalá Dios me dé esa bendición”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de darle un hermanito a su primogénito Manuel.

Con respecto a su regreso a los escenarios o la pantalla chica, Anahí optó por no asegurar nada: “Ya lo veremos, el tiempo ya lo dirá”.

A todos mis amigos de la prensa con quienes me encontré esta tarde, sólo quiero decirles que me llenaron el corazón ! Gracias !!! Que lindo pensar que no me olviden ! Los quiero mucho. ❤️ — Anahi (@Anahi) 25 de octubre de 2018

Antes de abandonar el lugar, la artista manifestó su agradecimiento y amor incondicional por sus seguidores y la prensa.

“De verdad no saben lo bonito que siento que me pregunten y que se interesen por mí, los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón. A toda la gente que vea esto, no saben de verdad como los llevó siempre en mi corazón, los quiero muchísimo”, concluyó.

Con información de Quién.