Anahí comparte en su libro las bondades de comerse la placenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora que Anahí decidió emprender una nueva aventura como escritora y lanzar su libro Valiente en honor a las mujeres que están embarazadas, la exRBD hizo una impactante revelación.

No fue sólo la confirmación de que no regresaría a los escenarios lo que llamó la atención, la famosa compartió el método que siguió tras dar a luz al pequeño Manuelito: comer su placenta.

Anahí aseguró que desde que supo que estaba embarazada se puso a investigar todo sobre el tema y decidió optar por esta técnica que han practicado varias estrellas del medio del espectáculo como Kim Kardashian, Alicia Silverstone, Mayi Bialik y Jennifer López.

“Yo si me metí hasta el fondo desde el primer momento, me metí a estudiar todo y aprender y a leer, conectarme. Y bueno, las propiedades de la placenta las explicamos muy bien en el libro, te llena de vitamina k, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido”, dijo Anahí durante la conferencia de prensa en la que presentó su libro.

“Yo creo que como lo digo ahí en mi libro, es una decisión muy personal, también la comida, también la crema, si quieres pararte de cabeza o no, es súper personal, pero yo creo lo que dije ahorita, que si iba a contar mi historia la tenía que contar completa, así que ya cada quién haga con su placenta lo que quiera”, agregó para dejar en claro que no pretende convencer a nadie de hacerlo.

Asimismo, Anahí compartió como dejó atrás sus proyectos musicales para dedicarse a su faceta como madre: “Con todo el disco encima y la disquera presionándome y dije: estoy embarazada, y saben ¿qué? No hay disco, no hay disquera, no hay contrato, no hay nada más importante para mí en este momento”.