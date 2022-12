Andrea Escalona criticada por poner en riesgo su embarazo al perrear

La conductora de Hoy Andrea Escalona, fue duramente criticada luego de ponerse a perrear hasta el suelo con el cantante de reggaetón Nicky Jam.

Durante una dinámica, Escalona se quitó los tacones que llevaba y bailó el famoso perreo mientras el propio Nicky Jam, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre la miraban sorprendidos y Legarreta hasta con pánico, ya que tiene avanzado su embarazo.

Tachada de "ridícula" e "inconsciente" fueron comentarios de internautas que no dejaron pasar el momento para darle catedra de lo bueno y malo con los siguientes comentarios:

En una de las dinámica, Andy, como la llaman de cariño, se puso a bailar reggaetón con el cantante, se quitó los tacones que llevaba y bailó el famoso perreo mientras el propio Nicky Jam, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre la miraban sorprendidos y Legarreta hasta con pánico.

Sin ninguna dificultad y segura de sí misma, Escalona hizo dicho baile que recibió decenas de críticas en redes, donde calificaron a la hija de la fallecida productora de "ridícula" e "inconsciente".

"Mega tache por lo que hiso la Escalona en vivo, no sólo atentó cn su vida sino también la más importante, la de un bebé inocente al arrastrarse en el piso y hasta la Legarreta intentó levantarla, cómo es posible que la tía permita estas cosas muy mal ridícula"."Lo que hace por llamar la atención qué tal que se se hubiera resbalado no está mal bailar pero hacer ese tipo de cosas por “impulso” no se hace". "Andy ten cuidado, sé que te sientes capaz, toma consciencia, el bebé mija, lo digo en buen plan; Legarreta nos representa siempre pendiente". "Te pasas,debes de cuidarte más. Siempre quiere llamar la atención".

Asimismo, hubo parte de la comunidad de internet que salieron a su favor indicando que el embarazo no es una enfermedad para privarse de ciertas cosas que la hagan feliz.

"Wow, qué lástima leer a tantas mujeres proyectando sus complejos e inseguridades en otra que está gozando su embarazo, es bella y feliz. Usan cualquier excusa para criticar. Es un embarazo, no una enfermedad ni una discapacidad”, se observa a través de Youtube.

Te compartimos el video para que tú mismo opines sobre la manera de actuar de la famosa conductora:

Con información de El Universal