Andrea Legarreta asegura que el éxito de HOY es gracias a ella

MÉXICO.- La conductora de televisión Andrea Legarreta afirma que el éxito del programa de revista donde ha participado por más de 20 años, se debe al arraigo que transmite en cada emisión hacia las familias mexicanas.

“Es una época de varios cambios y lo que busca la gente es el recuerdo de su infancia o momentos especiales en su vida, y cuando te topas con esas cosas que te hacen sentir en casa, te quedas”, comparte para Notimex sobre la permanencia ininterrumpida del programa matutino Hoy en Televisa.

Desde hace dos años, Magda Rodríguez se encuentra a cargo de la producción del matutino, y antes que ella estuvieron Carmen Armendáriz, Carla Estrada y Reynaldo López, la esposa de Erick Rubín opina acerca del trabajo de cada uno de ellos:

“Cada productor ha tenido algo que aportar con sus estilos, pueden gustar unos y otros no, sin embargo el programa por sí mismo es atractivo aparte de que Televisa es una empresa muy querida con la cual las familias sienten arraigo”.

Sobre el actual ingreso de conductores a la producción como Lambda García, Sherlyn y el regreso de Martha Carrillo, añade: “puede haber personas con las que te llevas mucho mejor y hay más química. Cuando siento más confianza a mi me nace darles algún tip que quizá a mi me tomó años saber, pero también hay que ser cuidadoso porque hay gente que no lo toma bien”.