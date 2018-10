Legarreta ‘explota’ y desmiente que le desagraden sus fans

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista de espectáculos Alex Kaffie hizo fuertes señalamientos en contra de Andrea Legarreta, una de las presentadoras estelares del Programa Hoy. Y ésta no se quedó callada.

“La señora no quiere darse baños de pueblo ni rozarse con el pópulo. No quiere salir al exterior para no despeinarse o ensuciarse con la polvareda de las calles que no tienen asfalto. Ella prefiere estar en el foro, sentadita en su cómodo sillón promocionando su gimnasio para gente rica, iluminada con potentes luces que ocultan sus imperfecciones”, escribió el periodista Alex Kaffie sobre Andrea Legarreta en su columna publicada en El Heraldo de México.

Según Alex Kaffie, la conductora Andrea Legarreta ponía pretextos para no participar en la sección el “Camioncito de Hoy” para no convivir con su público, como lo ha hecho anterior su compañera Galilea Montijo.

El “Camioncito de Hoy” tiene como dinámica recorrer las calles de la Ciudad de México para que los seguidores del programa puedan interactuar con los conductores.

Ante lo dicho Alex Kaffie, la también actriz Andrea Legarreta no se quedó callada, usó sus redes sociales para desmentir lo publicado por el periodista.

“Dedicarme a lo que me dedico, tiene sus pros y sus contras. Sé también que siempre habrá quienes quieran ensuciarme o inventar basura sobre mi y calumniarme (y sólo ellos saben sus motivos)”, afirmó.

"Cada quien da lo que tiene adentro para dar. Vaya que he escuchado y soportado infinidad de mentiras acerca de mi vida laboral y privada, pero la verdad, en cuanto me conecto con mi realidad, no me queda más que agradecer…gracias a ti, que has estado apoyándome y queriéndome aún sin conocerme personalmente y me has 'adoptado' como de tu familia, eso, desde hace años me ha hecho sentir bendecida", manifestó Andrea Legarreta en un texto que compartió en su perfil de Instagram.

Andrea Legarreta comentó que estar cerca del público que la quiere, es el regalo hermoso que puede tener y jamás rechazaría ese amor.

“Por más que quieran ensuciarme, ahora diciendo que no me gusta convivir con el público, durante años ustedes han visto mi cercanía y agradecimiento con nuestra gente en cada lugar donde se acercan a mi, en cada visita que hacemos a distintos lugares en la cuidad y en los diferentes estados de la República Mexicana”.

"Es un regalo hermoso para mi y jamás podría rechazar ese amor y esas sonrisas que me regalan y alimentan mi alma. No me he sentido jamás superior a alguien y sin duda durante años han podido ver en sus pantallas o en vivo, mi cercanía con nuestro público y también en los momentos que van más allá de la diversión, en los momentos duros, donde hay que apoyarnos unos a otros, siempre estoy dispuesta a apoyar de todas las formas posibles", señaló Andrea Legarreta.