Andrea Legarreta enciende las redes; comparte 'topless' en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta ha vuelto a ser tendencia en redes y ahora por una foto topless que compartió en sus redes sociales, pero aunque no lo creas, es por una buena causa, la famosa conductora busca generar conciencia en las mujeres, sobre la importancia de la autoexploración.

Andrea subió a Instagram una fotografía sin ropa, tocándose el pecho, para invitar a las mujeres a autoexplorarse y así poder detectar el cáncer de mama en horas tempranas.

“Bonita, autoexplórarte mes a mes puede salvarte! Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades. Es MUY importante que visites a tu Ginecó[email protected] y que NO TE DE VERGÜENZA guapa! Es por ti y por los que te aman! Tócate y toca tu vida! Y a ti, que lo estás viviendo, te deseo pronto salgas de esta batalla... Vas a salir adelante de la mano de Dios!! Nunca te rindas ni pierdas la Fe!! HOMBRES APOYEN A SUS MUJERES !! (sic)”, escribió la conductora del programa Hoy.

La conductora recibió felicitaciones de sus seguidores, quienes le agradecieron la difusión y por poner su granito de arena en el tema, Andrea es una de las mujeres más famosas y seguidas de la farándula mexicana, por lo que su mensaje llega a muchas mujeres que la ven como ejemplo a seguir.