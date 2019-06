Andrea Legarreta y Galilea Montijo ponen en su lugar a Mauricio Clark

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la discusión ocurrida durante el programa Hoy, entre la conductora Andrea Legarreta, y el experiodista Mauricio Clark, Galilea Montijo a través de su historias Instagram mostro su postura al respecto, al asegurar que este promueve un discurso de odio a hacia la comunidad Lgbtttiq.

De acuerdo con información de redes sociales y Tribuna, la conductora afirmó en una de sus historias de Instagram que “formas de pensar como la de Mauricio Clark, promueve un discurso de odio hacia la comunidad LGBT ".

La conductora afirmó estar en favor de la comunidad gay, al decir que los ama y respeta, por lo que tachó las declaraciones del experiodista como discriminatorias.

“Es momento de celebrar el amor en todas sus formas, y luchar para que todas las personas puedan tener los mismo derechos sin importar su condición sexual", aseveró.

Para finalizar Galilea Montijo, mandó un mensaje optimista en el que pide a la sociedad más amor y menos violencia.

“Ojalá más gente pueda dar más amor y menos odio", finalizó.

Por su parte, durante la participación en el programa Hoy, Andréa Legarreta interrumpió a Mauricio Clark para opinar y expresar que éste hablaba desde su experiencia, y que no podía poner a toda la comunidad en el mismo escenario que él vivió.

"Pero te lo ofreció a ti (el mundo homosexual) y es lo que tú decidiste vivir, ¿no Mau?, yo conozco a una cantidad de homosexuales que nunca han consumido drogas, que nunca han vivido lo que tú dices, cuartos oscuros, orgías, drogas...”.

