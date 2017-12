¡Rompe el silencio! Andrea Legarreta habla de su divorcio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace varios años, Andrea Legarreta lidia con rumores de divorcio de su esposo Erik Rubín y en decenas de ocasiones ha salido a desmentir dichas versiones. Sin embargo, el fin de semana un sitio de internet aseguró tener una entrevista exclusiva en la que la conductora revelaba los supuestos motivos de su separación.

Poco después, Andrea hizo frente a dicha publicación desmintiendo su divorcio y pidiendo a sus seguidores que no cayeran en las redes de sitios que buscaban lucrar con su imagen, informa el portal Quién.com.

Aquí te dejamos el mensaje:

"INCREÍBLE y triste toda la BASURA y MENTIRAS que publican en las redes... Casi a diario me encuentro con información falsa de TODO tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral... Pero esto es el colmo... Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos... Lo que ellos buscan es generar morbo en quienes los leen y de esa manera provocar que entren a un link que los conecta a una página en dónde venden productos que NO TIENEN NADA QUE VER CONMIGO!! Confío en el criterio de quienes están en las redes y se dan cuenta que cada vez hay más MENTIROSOS, OPORTUNISTAS Y ABUSIVOS y NO CAIGAN EN SU BASURA y permitan ser abusados por estafadores que piensan que sus publicaciones no tienen consecuencias... A nuestra familia no le hacen daño con sus mentiras, porque ya estamos acostumbrados a eso, pero lo que verdaderamente me preocupa es el daño que puedan hacer al público que “cae” en las redes de estos ladrones y compran sus productos, TENGAN CUIDADO por favor! No vayan a ocasionarles algún daño a su salud con los productos que venden! Gracias por leerme! Apapachos para ustedes con todo mi amor! 🙏🏻💖 #AtenciónPolicíaCibernética, posteó molesta la conductora.

Sin embargo, estos no fueron los únicos rumores que circularon el fin de semana al respecto de la vida personal de la conductora, también hubo medios que especularon que Andrea estaba cerca del divorcio por su supuesta cercanía con el actor Cristián de la Fuente en la posada que recientemente se celebró en Televisa.

Aunque Andrea no habló al respecto, en varias ocasiones anteriores ha declarado que entre ella y Cristián únicamente hay una gran amistad.