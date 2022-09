Andrew Garfield disfruta de sus vacaciones en Puerto Vallarta

Andrew Garfield, el protagonista de películas como "Spider-Man" o "Nadie especial", se tomó un descanso de su agenda artística para venir a México y surfear en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco.

En redes sociales comenzaron a viralizarse una serie de fotografías donde se observa al actor intentando dominar las olas del Pacífico, lo que enloqueció a algunos de sus fanáticos.

La celebridad ya había anunciado meses atrás su alejamiento temporal de los sets de grabación, pues de acuerdo con "E news" pretendía replantearse sus próximos proyectos, pero antes quería ser, "un poco persona durante un tiempo, porque, como sabes, esta temporada de premios ha sido una lavadora".

Andrew fue nominado al Oscar 2022 a mejor actor protagonista por "Tick, Tick... Boom", sin embargo no logró coronarse con el galardón. Tras esto, el actor se estaría tomando muy enserio sus planes de relajarse pues debido a su acción se convirtió en tendencia en Twitter.

Internautas reaccionan tras la visita del actor a México

Entre las reacciones que se pudo observar en el internet, una usuaria posteó:

"Yo en Puerto Vallarta fingiendo ser un pez para poder ver a Andrew Garfield de cerca", junto al video de una mujer caminado y haciendo trucos en el agua.

Andrew Garfield in Mexico pic.twitter.com/7xJjnOZdtf — 💫 Andrew Garfield Fan 💫 (@GarfySource) September 20, 2022

@AkaMorgan32 compartió un material audiovisual en donde se alcanza a ver una fiesta de cumpleaños en el que el personaje invitado es un hombre vestido de Spider Man.

Incluso algunos de los seguidores más creativos editaron un video de Andrew disfrutando antojitos mexicanos y otro más en una dulcería típica.

andrew garfield ahorita que anda en méxico pic.twitter.com/irzXgcWths — nat (@parkergwn) September 21, 2022

Hasta este miércoles se conoce que el actor participará en la miniserie "Under the Banner of Heaven", sin embargo, aún no hay fecha de lanzamiento.

(Con información de El Universal)