Andy Muschietti podría dirigir la cinta de Batman “The Brave and the Bold”

DC Studios a cargo de James Gunn está preparando sus primeros proyectos, uno de los más importantes es “The Brave and the Bold” cinta que será protagonizada por Batman y Robin, pero este último se trata de la versión de Damian Wayne el hijo de Bruce y la villana Talia al Ghul, podría haber encontrado a su director en Andy Muschietti.

Es un hecho de que se inspiraran libremente en los comics escritos por Grant Morrison en su etapa al frente del “Caballero de la Noche”, además se está buscando un nuevo actor para interpretar al murciélago de Gotham, tomando en cuenta que “The Batman” seguirá en un universo independiente, mientras que Ben Affleck interpretará por última vez a su versión de Bruce Wayne en el final del DCEU que llegará con la esperada cinta de “The Flash”.

Precisamente los comentarios positivos en torno al filme velocista escarlata es lo que le habría abierto las puertas a Andy Muschietti para The Brave and the Bold, según el sitio One Take News, aunque Warner Bros se negó a realizar comentarios al respecto, ya que no quieren confirmar nada por el momento.

El director y guionista argentino que estuvo a cargo de las películas de It y próximamente de la serie precuela Welcome to Derry, seria el tercer cineasta en formar parte del nuevo DC Studios tomando en cuenta que por el momento se sabe que el propio James Gunn estará al frente de Superman Legacy, mientras que James Mangold es el encargado de Swamp Thing .

The Brave and the Bold no cuenta con una fecha de lanzamiento , ni un reparto, al estar en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que habrá que esperar por nuevos anuncios por mientras aún quedan pendientes las llegadas en cines de los proyectos heredados de la anterior administración “The Flash”, “Blue Betlee” y “Aquaman 2”.