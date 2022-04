"Me siento violentada": Ángela Aguilar responde por fotos filtradas

Ángela Aguilar rompió el silencio luego de que se filtraran fotografías privadas que revelan presuntamente que mantiene una relación con el compositor, Gussy Lau. Para la cantante esto representa una violación a su privacidad y a su vez se siente defraudada por la persona responsable de la publicación.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar respondió por las fotos que se viralizaron en redes sociales.

“Me siento violentada, violada, de la posibilidad de tener yo mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen" dijo la intérprete de “ En realidad”.

Las imágenes, que se viralizaron, muestran a Ángela y a Gussy Lau, mismo que afirma tener una relación con la cantante y que asegura que los padres de su pareja están perfectamente de acuerdo con la relación.

Falta de experiencia o buscar fama, estos son los errores que podrían haber llevado al canta autor Gussy Lau el supuestamente dejar compartir por error una fotografía con Angela Aguilar lo que destapó su romance y el confirmarlo con la Blogger Chamonic pic.twitter.com/0V7qo2N8lz — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) April 7, 2022

Yo pensando que habían filtrado el pack de Angela Aguilar y nomas sale besando a un wey 🙄 pic.twitter.com/ootfU2ku5N — Gerard  (@zegfret) April 7, 2022

La cantante revela sentirse triste y defraudada, por haber confiado en alguien que no debió.

"Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en la vida pensé. Me duele trabajar desde chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. No es sólo una imagen que ha estado circulando, sino que ha afectado en lo profesional, económicamente, amorosa ni se diga. Qué cara le puedo dar a mi familia porque, aunque yo no estaba de acuerdo (con las fotos) me puse en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte y ese fue mi error", dice Angela, de 18 años.

Recalca haber sido víctima de una traición y, aunque sabe que muchos dirán que sólo se trata de una foto, la verdad es que todo va más allá de eso.

"Es una invasión a mi privacidad, a mis derechos, a poder escoger qué anuncio y qué no anuncio, qué digo y qué no. Creo ya me merezco tener esa opción de si voy a sacar una relación o no. Cómo es posible que yo sea tan segura de mi independencia como artista, de música y voz, me han robado mi voz en esto que es tan mío" manifestó Aguilar.

Apunta que no tocará más el tema y se tomará un tiempo para reevaluar decisiones y la manera en que procederá.

"Creo mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto" puntualizó la artista.

(Con información de EL Universal)