Ángela Aguilar habla de su matrimonio con Nodal en los Billboard Mujeres 2025

La cantante Ángela Aguilar deslumbró en la gala de los Billboard Women in Music 2025, donde se hizo presente con un elegante vestido azul celeste de la firma Farfetch. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, por primera vez, habló abiertamente sobre su matrimonio con Christian Nodal, asegurando que esta nueva etapa de su vida ha sido "increíble".

En entrevista con People, la joven intérprete confesó lo mucho que ha cambiado su vida desde que contrajo matrimonio con Nodal hace ocho meses. Con una sonrisa, bromeó diciendo que su relación ha sido tan transformadora que hasta su cabello creció de un momento a otro. "¡Es genial, hizo que me creciera mucho el cabello!... No, no lo hizo, tengo extensiones, pero es increíble. Me da mucha estabilidad y me apoya muchísimo, es mi fan número uno", expresó Ángela.

Aunque Christian Nodal no la acompañó en la alfombra roja, más tarde se le vio sentado junto a ella durante la ceremonia. También estuvo presente su hermano Emiliano Aguilar, quien captó momentos especiales en video, incluyendo uno en el que Ángela limpia el labial de los labios de Nodal, asegurando entre risas que "siempre tiene labial" debido a sus constantes muestras de cariño.

El romántico gesto de la pareja no pasó desapercibido en redes sociales, donde sus seguidores han destacado la complicidad y amor que comparten. Ángela Aguilar y Christian Nodal continúan consolidándose como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y su relación sigue siendo un tema de interés para sus fanáticos.

(Con información de El Universal)