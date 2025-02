Angela Bassett afirma que sí merecía un Oscar por ‘Black Panther 2’

En los Premios Oscar de 2023, muchas personas quedaron con mal sabor de boca al ver que Angela Bassett no se llevó a casa un galardón pese a su actuación en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

En aquella premiación, Bassett estuvo nominada en la categoría ‘Mejor Actriz de Reparto’, en la que terminó perdiendo contra Jamie Lee Curtis por su papel en ‘Everything Everywhere All at Once’.

Acerca de ese momento, la estrella de la serie ‘Línea de emergencia: 9-1-1’ reveló que sintió una sensación extraña al aplaudirle a otra persona que se estaba llevando un premio que dentro de sí, sabía que merecía.

Angela Bassett says "I was deserving" of the Oscar for "Black Panther 2."



“I love applauding people. But in that moment … No, I have put in: put in the time, put in good work over time. I didn’t think that was a gift. I thought it was a given.”https://t.co/zT3KwORhO5