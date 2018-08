Angélica María sufre aparatosa caída en el Auditorio Nacional

Agencia

MÉXICO.- Angélica María sufrió una caída durante su presentación de anoche en el Auditorio Nacional.

Como parte del espectáculo Juntos por última vez en compañía de Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, la cantante subió al escenario para interpretar sus más grandes éxitos cuando tropezó con una bocina.

Tras el incidente, la artista se levantó y para amenizar el momento bromeó con los asistentes quienes la ovacionaron por continuar con el concierto a pesar del golpe.

Posteriormente agradeció en redes sociales a sus fans por las atenciones recibidas.

¡Jaja, mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta! Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos!

La actriz Angélica Vale también bromeó sobre el momento y compartió con sus seguidores un mensaje para contar la forma en la que su mamá le informó de su caída.

Debido al éxito, el espectáculo Juntos por última vez se presentará de nuevo el próximo 30 de septiembre en el Auditorio Nacional en donde Angélica María ‘La Novia de México’ interpretará temas como “Edi Edi” en compañía del pionero del rock & roll en español, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa.

¡Amo a mi mamá! Además de su gran profesionalismo, hablo con ella, ahora mismo,que acaba de salir del escenario y me dice: “¡Ay mi amor, me caí arriba de una bocina, estoy bien, no sabes el trancazo, pero lo pero es que creo que se me rompió mi vestido!”

😂👏🏻👍🏼👏🏻❤️