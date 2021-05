Angélica Vale señala que un productor quería abusar de ella a los 14 años

Angélica Vale estuvo a punto de ser víctima de abuso sexual cuando tenía 14 años.

En entrevista para el programa Chisme No Like la actriz contó que un productor, de quien no reveló el nombre, la citó para ver algo de trabajo, pero le pidió que fuera sola.

"Tuve un 'MeToo'. Una vez un señor productor, de música, me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía vivía mi abuelita, tenía como 14 años, y me enojé horriblemente".

"Le dije 'bueno, ok, bye' y le colgué. Corrí con mi abuela y le dije 'quiere que vaya sola; obvio no voy a ir'. Ya sabía. Como a los 14 sola con un señor, no voy a ningún lado. Entonces me escapé de un MeToo", confesó la también comediante.