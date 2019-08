Angelique Boyer confiesa cómo se enamoró de Sebastián Rulli

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El romance de Angelique Boyer y Sebastián Rulli no inició de la mejor forma, ya que ambos fueron acusados engañar a sus respectivas parejas, sin embargo los dos saben que cosas no fue así y la propia actriz se encargó de dar a conocer cómo surgió el amor.

De acuerdo a Excélsior, luego de convertirse en una de las parejas más sólidas del espectáculo, tras 5 años de relación, la pareja aún se manda románticos mensajes a través de redes sociales, demostrando que su relación es estable y que sí ha funcionado es porque los dos hicieron un compromiso mutuo con base en la confianza y el respeto.

También te puede interesar: Avientan lata de cerveza a Angelique Boyer y a Raymix (video)

Así lo dio a conocer la propia actriz en una entrevista que ofreció a la periodista de espectáculos Aurora Valle, misma en la que aseguró lo mucho que los dos confían en el otro.

‘Yo sé que todo lo que dijeron no fue cierto, conmigo siempre fue un caballero. Él estaba en otra situación y yo también. No había manera de que tuviéramos nada. Al contrario, en cuanto empezaron a especular, él tomó cierta distancia. Estoy con un hombre de los más guapos de México y confió plenamente en él’, dijo Boyer.

Además, en esta misma entrevista, la actriz reveló por primera vez el momento exacto en el que se enamoró del guapo argentino.

Y es que a pese a que los dos se conocieron durante el rodaje de Teresa (en 2010), fue hasta que estelarizaron ‘Lo que la vida me robó’ que la actriz empezó a sentirse muy atraída por Sebastián Rulli.

De acuerdo con lo relatado por la actriz, el actor empezó a parecerle irresistible cuando demostró ser, además de muy guapo, todo un caballero, pues le brindo todo su apoyo durante el funeral de su madre, un terrible momento que los unió a los dos de una forma muy especial.

‘Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando. Después, me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije: “creo que me enamoré”. Hablamos por FaceTime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no nos esperábamos’, confesó finalmente.