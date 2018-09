Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes se cumplen cuatro años de la muerte de Gustavo Cerati, el icónico cantautor argentino vocalista de la banda Soda Stereo.

Su hijo, Benito, recordó en un programa de televisión la última conversación que sostuvo con él antes de que sufriera el accidente cerebrovascular, reporta Bluradio.com.

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue"

"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo 'no nos vamos a ver por un largo tiempo' y se fue. Yo estaba acostumbrando a que se fuera un mes. Me quedé pensando por qué el énfasis en eso", contó Benito en el programa Podemos Hablar.

Benito, además, confesó cómo vivió esos momentos cuando su padre estuvo varios años en coma, a consecuencia de un ACV que sufrió en el año 2010.

Dijo que era como si el tiempo se hubiera pausado. “Fue como un paréntesis: hasta mis 16 años, después una cosa gris y luego, a mis 21 años, arranqué de nuevo".