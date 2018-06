Anne Hathaway responde a críticas por su aumento de peso

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas semanas Anne Hathaway recurría a sus redes sociales para informar al mundo entero, en especial a sus 'haters', que había comenzado a ganar peso para un nuevo proyecto profesional al tiempo que les recomendaba no malgastar su tiempo en criticarla por ello.

Aunque en un principio podría parecer una advertencia innecesaria, ya que la actriz tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, ella asegura que muchos se sorprenderían al descubrir los comentarios que debe soportar acerca de su aspecto físico.

"¿Si me sucede de verdad? Sí, todo el tiempo. Muy a menudo y de una forma casual, en la que la gente se atreve a decir cosas sobre ti, y después hay ciertos 'micro momentos' en los que... Una de las cosas que más me gusta del momento que estamos viviendo es que todos estamos empezando a ser más cuidadosos con el lenguaje y con las palabras que usamos", ha revelado a su paso por el programa 'Today'.

"Sé que es triste, pero lo único que quería era poder disfrutar del verano en paz''...

La intérprete no ha dudado en ofrecer un ejemplo concreto de ese tipo de actitudes que en un principio no parecen graves o malintencionadas, pero que pueden acabar marcando a una persona y causando un daño permanente a su autoestima.

"No sé a quién le parecería que se trataba de un comentario inofensivo para una joven de 16 años, pero la cuestión es que se trata de algo que me sucedió a mí. Me dijeron: 'Enhorabuena, has conseguido el papel, pero no puedes ganar más peso'. Puede que se tratara de un buen consejo, pero en retrospectiva puedo decir sin miedo a equivocarme que podían haber realizado ese mismo comentario de forma más compasiva y cariñosa, porque me afectó mucho", ha recordado.

Tras aclarar cuál son los motivos de los cambios en su figura, Hathaway tiene previsto ignorar los comentarios negativos de las redes sociales o los temidos artículos analizando su silueta en bikini para concentrarse en ser feliz.

"Sé que es triste, pero lo único que quería era poder disfrutar del verano en paz y dejar claro que estoy a gusto con mi cuerpo. Y si resulta que ha cambiado un poco o no es el mismo que antes, ese es tu problema".

