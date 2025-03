La noche de los Oscar fue para “Anora”, dirigida por Sean Baker, que no sólo se llevó el premio a Mejor Película, sino que ganó 5 de las 6 categorías en las que estañaba nominada.

La cinta, que sigue la historia de una bailarina erótica que se casa con el hijo de un oligarca ruso, se convirtió en la gran sorpresa de la 97 edición de los Premios de la Academia, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles; al imponerse sobre producciones de gran presupuesto como Wicked y Dune: Part Two.

Rodada con un presupuesto de solo 6 millones de dólares, Anora ya había ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, consolidando su estatus como favorita en la temporada de premios.

Su éxito reafirma la tendencia de la Academia de reconocer a películas independientes, tal como ocurrió en años anteriores con Everything Everywhere All at Once, CODA y Nomadland.

Baker, quien en reiteradas ocasiones ha defendido la experiencia cinematográfica en salas, utilizó su discurso de aceptación para enfatizar su postura:

“¿Dónde nos enamoramos del cine? En el cine. Cineastas, sigan haciendo películas para la pantalla grande”.

El director logró un récord personal al obtener cuatro premios en la misma noche: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Edición. Con ello, igualó la marca de Walt Disney, quien ganó cuatro estatuillas en 1954. “¡Que viva el cine independiente!”, exclamó Baker al recibir su premio.

Adrien Brody gana su segundo Oscar

Dos décadas después de haber sido reconocido por su papel en The Pianist, Adrien Brody volvió a alzarse con el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en The Brutalist, un drama de Brady Corbet sobre un sobreviviente del Holocausto.

El premio lo obtuvo en una categoría donde también figuraba Timothée Chalamet (A Complete Unknown), quien tenía la posibilidad de convertirse en el actor más joven en ganar esta distinción. Brody, al recibir el galardón, pronunció un emotivo mensaje:

“Estoy aquí para representar los traumas persistentes y las repercusiones de la guerra, el antisemitismo y el racismo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que no podemos permitir que el odio avance sin control”.

Mikey Madison y Zoe Saldaña, reconocidas en actuación

Mikey Madison fue galardonada como Mejor Actriz por su interpretación en Anora, superando a Demi Moore (The Substance), quien partía como la gran favorita.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Zoe Saldaña se llevó el premio por Emilia Pérez, producción de Netflix que enfrentó controversias debido a publicaciones antiguas de su protagonista, Karla Sofía Gascón.

“Soy hija de inmigrantes que soñaron y trabajaron con dignidad. Soy la primera estadounidense de origen dominicano en recibir un Oscar, y sé que no seré la última”,

expresó Saldaña.

Reconocimientos para Wicked, The Brutalist y Flow

La ceremonia inició con un homenaje a Los Ángeles tras los incendios forestales que afectaron la ciudad. Ariana Grande y Cynthia Erivo interpretaron temas icónicos antes de presentar Wicked, que más tarde obtuvo los premios a Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario.

En una de las sorpresas de la noche, Flow, una producción letona sin diálogos sobre un gato en un mundo inundado, se llevó el Oscar a Mejor Película Animada, dejando atrás a The Wild Robot de DreamWorks. Al recibir el premio, el director Gints Zilbalodis agradeció a sus mascotas: “Gracias a mis gatos y perros”.

The Brutalist, un drama posguerra filmado en VistaVision, ganó en Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora. Mientras tanto, Dune: Part Two se llevó los premios a Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido.

Política y cine

Aunque la política estuvo ausente en la primera mitad de la gala, la situación internacional no quedó del todo fuera.

La documentalista Daryl Hannah pronunció “Slava Ukraini” al presentar uno de los premios. Más tarde, el documental No Other Land, sobre la ocupación israelí en Cisjordania, fue reconocido como Mejor Documental. En su discurso, Yuval Abraham, uno de los directores, señaló: “Mi pueblo no puede estar verdaderamente seguro si el pueblo de Basel no es verdaderamente libre”.

El Oscar a Mejor Película Internacional fue para I’m Still Here, de Walter Salles, sobre la resistencia durante la dictadura militar en Brasil. Aunque en un principio Emilia Pérez se perfilaba como la favorita, la producción de Salles ganó impulso por su relevancia política y el apoyo del público brasileño.

Conan O’Brien, anfitrión de la noche

Conan O’Brien debutó como presentador de los Oscar con una dosis de humor ácido y autocrítica. “A Complete Unknown, A Real Pain, Nosferatu… Estos son solo algunos de los nombres que me llamaron en la alfombra roja”, bromeó.

Sin tocar temas políticos en su monólogo inicial, O’Brien logró conquistar al público con una rutina donde incluyó referencias a Jeff Bezos y Adam Sandler. Además, dedicó unas palabras a la resiliencia de Los Ángeles tras los incendios recientes, antes de interpretar un número musical con la frase: “No perderé el tiempo”.

La 97edición de los Oscar reafirmó la tendencia de premiar películas independientes y reafirmó la importancia de la gran pantalla en la industria. Anora se convirtió en la gran protagonista de la noche, mientras que las sorpresas en varias categorías hicieron de esta una gala memorable.

Lista completa de ganadores de los Oscar 2025

Mejor película

“Anora”

Mejor dirección

Sean Baker, “Anora”.

Mejor actriz

Mikey Madison, por “Anora”.

Mejor actor

Adrien Brody, por el “El brutalista”.

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, en “Emilia Pérez”.

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, por “Un dolor real”.

Mejor película internacional

“Aún Sigo Aquí”; de Brasil.

Mejor fotografía

Lol Crawley, en “El Brutalista”.

Mejor banda sonora

Daniel Blumberg, por “El Brutalista”.

Mejor diseño de producción

“Wicked”.

Mejor diseño de vestuario

Paul Tazewell por “Wicked”.

Mejor guion adaptado

“Cónclave”.

Mejor guion original

“Anora”.

Mejor maquillaje y peinado

“La Sustancia”.

Mejor cortometraje documental

“La Única Chica de la Orquesta”.

Mejor Documental

“Ninguna Otra Tierra”, sobre la ocupación israelí en Palestina.

Mejor película animada

“Flow”.

Mejor cortometraje animado

“A la Sombra del Ciprés”.

Mejor edición

Sean Baker gana por “Anora”.

Mejor sonido

“Duna: Parte dos”.

Mejores efectos visuales

“Duna: Parte dos”.

Mejor cortometraje de imagen real

“No soy un Robot”.

Mejor canción original

Clément Ducol, Camille y Jacques Audiard; ‘El Mal’ de “Emilia Pérez”.

(Con información de The Associated Press)