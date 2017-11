¡Por fin! Terminan de grabar Ant-Man

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Ant-Man y The Wasp, Peyton Reed, anunció a través de su cuenta de Twitter que el rodaje de la película ha acabado finalmente. Esto significa que la película que tiene fecha de estreno para julio del 2018, tendrá medio año para el trabajo de post-producción.

Junto con el anuncio del director, Evangeline Lilly, que interpreta a The Wasp publicó una imagen en su Instagram dando a conocer el fin del rodaje y agradeciendo por el apoyo de los fanáticos. Antes de continuar te dejamos una pequeña advertencia, informa el portal Mouse.

También te puede interesar: 'La Liga de la Justicia' lidera la taquilla de EU

La trama de este nuevo episodio en el Universo Cinematográfico de Marvel, se ubica tras los hechos ocurridos en Capitán América: Civil War, en donde Scott Lang (Paul Rudd), tendrá que enfrentar las consecuencias de sus decisiones tanto como héroe como padre. Mientras intenta balancear su vida con sus responsabilidades como Ant-Man es que es confrontado por Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas) por una misión urgente.

Any-Man and The Wasp wrapped principle photography today with a scene with Michelle Pfieffer & Michael Douglas on a beach. pic.twitter.com/E1hjhyEss5