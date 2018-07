Dan a conocer la “mecha suicida” de Antonhy Bourdain

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Asia Argento, novia del fallecido Anthony Bourdain, escribió un texto estremecedor en el que recopiló las veces que el chef habló públicamente del suicidio en entrevistas o en sus apariciones en televisión.

Poco después del fallecimiento del reconocido chef, ocurrido el 25 de junio pasado, Asia escribió en su cuenta de Twitter aterrada sobre la obsesión que tenía el chef con el tema del suicidio. “Nunca supe de esta obsesión suya. Él nunca me lo dijo”, posteó junto con una link que conduce a un documento PDF en el que se recopilan estos "avisos", publica la revista Quién, en su portal web.

El archivo se titula “La mecha suicida de larga duración de Anthony Bourdain, en sus propias palabras”. De acuerdo con ese escrito, la primera vez que Anthony habló de suicidio fue en el año 2000.

I never knew about this obsession of his. He never told me. Heart wrenching read: https://t.co/oqQsj4lxz9