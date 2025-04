Anuncian al elenco inicial de la serie de ‘Harry Potter’ en HBO

HBO ha confirmado oficialmente a los primeros actores que darán vida a algunos de los personajes más emblemáticos del universo de Harry Potter en su próxima adaptación televisiva.

La noticia marca un paso importante en el desarrollo de esta ambiciosa serie, que promete ser una reinterpretación fiel de la obra original de J.K. Rowling.

Entre los miembros del elenco principal destacan nombres de gran trayectoria: John Lithgow (Conclave, The Crown) asumirá el papel del venerable Albus Dumbledore, mientras que Janet McTeer (Tumbleweeds, The White Queen) interpretará a la estricta pero querida profesora Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu (I May Destroy You, Gangs of London) encarnará al complejo Severus Snape, y Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) dará vida al entrañable Rubeus Hagrid.

Paapa Essiedu is officially confirmed to play Severus Snape in HBO's "Harry Potter" television series. https://t.co/Geny6vAsRs pic.twitter.com/Ny6OyOgmTr — Variety (@Variety) April 14, 2025

Además, se han anunciado dos papeles recurrentes: Luke Thallon, reconocido por su trabajo en Leopoldstadt de Tom Stoppard y Patriots de Rupert Goold, interpretará a Quirinus Quirrell, mientras que Paul Whitehouse (The Fast Show, Harry & Paul) será el encargado de dar vida al conserje Argus Filch.

“Estamos felices de anunciar el elenco conformado por John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse como Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell y Filch”, afirmaron Francesca Gardiner, showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director de varios episodios y también productor ejecutivo. “Estamos encantados de contar con un talento tan extraordinario y no podemos esperar a ver cómo dan nueva vida a estos queridos personajes”.

No hay pistas del trío de oro

Estos anuncios llegan mientras la producción continúa en marcha. Los papeles centrales de Harry, Ron y Hermione aún no han sido revelados. En otoño pasado, HBO abrió una convocatoria global para estos personajes, recibiendo más de 30 mil postulaciones. Se espera que las grabaciones comiencen este verano.

La serie, descrita por HBO como una “adaptación fiel” de los libros originales, está escrita y producida por Francesca Gardiner, quien también ejerce como showrunner.

“Explorando cada rincón del mundo mágico, cada temporada llevará ‘Harry Potter’ y sus increíbles aventuras a nuevas audiencias y a quienes ya son fans”, detalla la descripción oficial.

Mark Mylod dirigirá varios episodios y se desempeñará como productor ejecutivo, junto con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. J.K. Rowling también figura como productora ejecutiva, junto a Neil Blair y Ruth Kenley-Letts (Brontë Film and TV) y David Heyman (Heyday Films), productor de la saga cinematográfica original.

