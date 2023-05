Anuncian fecha de estreno de “Beetlejuice 2” con Michael Keaton y Jenna Ortega

Warner Bros confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela de Beetlejuice programando su estreno para el 6 de septiembre del 2024, además hizo el anuncio del regreso de Michael Keaton en el papel del personaje titular, además de la incorporación de Jenna Ortega en un rol principal.

De acuerdo con Variety el filme dirigido por Tim Burton quien estuvo a cargo de la primera parte estrenada en 1988, cuenta con un guion escrito por Alfred Gough y Miles Millar los creadores de la exitosa serie de Netflix “Wednesday”.

Winona Ryder también regresa para retratar a Lydia Deetz mientras que Ortega será la encargada de dar vida a la hija de esta, por si fuera poco añaden que Justin Theroux (Inland Empire) también tendrá un papel clave aunque por el momento se han reservado su rol dentro de Beetlejuice 2.

Jenna Ortega es de las actrices mejor cotizadas actualmente en Hollywood la actriz estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña recibió muchos reflectores por interpretar a Merlina Addams en su serie individual además de retratar a Tara Carpenter en la franquicia de Scream, ahora añade está secuela por lo que tendrá una agenda ocupada en los próximos meses.

La primera cinta de Beetlejuice siguió al irreverente personaje quien se identifica como un “exorcista de los vivos” ofreciendo sus servicios a fantasmas para echar de sus hogares a las personas vivas que los puedan molestar, en ese entonces tenía como objetivo atormentar a la familia de Lydia Deetz, la película fue un éxito en criticas y taquilla por lo que dio pie a que se generará una serie de televisión animada y un Musical de Broadway, aunque de momento Warner mantiene en secreto la trama para la segunda parte.

