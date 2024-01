Lucasfilm anuncia la nueva entrega de la película de Star Wars titulada The Mandalorian y Grogu. Esta vez, el director detrás de la cámara será Jon Favreau, el creativo detrás de la exitosa serie de Disney+, "The Mandalorian", confirmó Jon Favreau, creador de la serie de Disney+, The Mandalorian, ambientada en el universo creado por George Lucas. Favreau será el director del nuevo proyecto.

La trama de la película seguirá a un cazador de recompensas con casco, interpretado por Pedro Pascal, mientras protege a un joven y entrañable alienígena conocido por los fanáticos como Grogu o, cariñosamente, Baby Yoda. Aún no se ha revelado en qué punto de la línea temporal de la serie encajará la película.

"He amado contar historias ambientadas en el rico mundo que George Lucas creó. La perspectiva de llevar al Mandaloriano y a su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante", dijo Jon Favreau en un comunicado.

Esta producción marcará la primera película de Star Wars desde Star Wars: Episodio IX: El Ascenso de Skywalker, en 2019, que recaudó mil millones de dólares a nivel mundial y sirvió como conclusión de la saga original de nueve capítulos. Desde entonces, Star Wars ha lanzado dos series de TV de acción en vivo más, The Book of Boba Fett y Ahsoka, además de la próxima Star Wars: Skeleton Crew.

La película será producida por Jon Favreau, junto con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el creador de Ahsoka, Dave Filoni. Este último también se encuentra inmerso en la segunda temporada de la serie Ahsoka, protagonizada por Rosario Dawson.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, elogió la contribución de Favreau y Filoni al universo de Star Wars.

"Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia es perfecta para la pantalla grande".

Además de The Mandalorian y Grogu, Lucasfilm tiene una lista de proyectos cinematográficos que incluyen películas dirigidas por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y el propio Dave Filoni.

Aunque los detalles específicos de las futuras entregas de Star Wars son aún un misterio, Disney ha establecido fechas de lanzamiento para mantener a los fanáticos en vilo. Una película sin título está programada para el 22 de mayo de 2026, mientras que otra aventura en una galaxia lejana llegará el 18 de diciembre de 2026. La travesía continuará con una tercera entrega programada para el 17 de diciembre de 2027.

Con información de Agencia Reforma.