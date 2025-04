Anuncian a Ryan Gosling como protagonista de ‘Star Wars: Starfighter’

La galaxia muy, muy lejana se prepara para recibir una nueva historia. Lucasfilm ha confirmado Star Wars: Starfighter, un proyecto que une al actor Ryan Gosling con el director Shawn Levyy que llegará a los cines el 28 de mayo de 2027.

Su llegada a los cines de todo el mundo ocurrirá apenas tres semanas después del estreno de otro gran título de Disney, Avengers: Secret Wars, programado para el 7 de mayo del mismo año.

Star Wars: Starfighter comes to theaters on May 28, 2027. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dsbVb3VdBY — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

El anuncio se realizó en medio del entusiasmo de la Star Wars Celebration en Tokio, una convención bienal que rinde homenaje a todo lo relacionado con el universo creado por George Lucas. Aunque el título comparte nombre con el videojuego lanzado en 2001, todavía no se ha confirmado si existe alguna relación entre ambos.

Durante el panel, Gosling compartió su entusiasmo por el proyecto:

“La verdad es que este guión es simplemente genial. Tiene una historia increíble, con personajes originales y estupendos. Está lleno de corazón y aventura, y realmente no hay un cineasta más adecuado para esta historia en particular que Shawn”.

The Force is the fans.



Star Wars: Starfighter comes to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/EkHHfMUOp6 — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

El actor subió al escenario con una gorra que llevaba la icónica frase de Han Solo, ‘Nunca me digas las probabilidades’. Además, se proyectó una foto enviada por su madre que revelaba que las sábanas que usaba en su infancia eran de Star Wars.

“Ella todavía las tiene, obviamente. Naturalmente, pensó que podría ser algo que los fans apreciarían, pero sospecho que más bien quiere justificar años de acumulación. Como pueden ver en la foto, probablemente soñaba con Star Wars antes siquiera de haber visto la película. Y probablemente eso definió mi idea de lo que era una película”.

Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, reveals his childhood love for a galaxy far, far away. pic.twitter.com/jA8vR7F6bv — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Shawn Levy, conocido por su trabajo en The Adam Project y Stranger Things, desarrolla el proyecto desde 2022.

El guión fue escrito por Jonathan Tropper, colaborador frecuente de Levy. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, el interés en Hollywood ha crecido, especialmente en círculos de casting. Se rumorea que el equipo busca a un actor adolescente para compartir protagonismo con Gosling, así como a dos intérpretes para encarnar al villano y a la villana de la historia.

Lo más destacable es que Starfighter será una película independiente, situada fuera de la conocida Saga Skywalker. La historia se desarrollará unos cinco años después de los eventos de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), pero explorará una nueva línea narrativa dentro del mismo universo.

“Esta es una historia independiente. No es una precuela, ni una secuela. Es una nueva aventura. Está ambientada en un período de tiempo que aún no hemos explorado”, explicó Levy, quien también confirmó que la producción comenzará este otoño.

Este nuevo proyecto se suma a la renovada estrategia cinematográfica de Lucasfilm tras el tibio recibimiento de The Rise of Skywalker. Star Wars: Starfighter será el segundo largometraje producido desde entonces, precedido por The Mandalorian & Grogu, una cinta derivada de la exitosa serie de Disney+ que se estrenará el 22 de mayo de 2026.

Please join us in welcoming Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, to our galaxy. Coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0 — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

Con información de The Hollywood Reporter