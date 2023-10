Anya Taylor-Joy brilla como embajadora de Tiffany & Co.

La reconocida marca de joyería Tiffany & Co. anunció a la actriz estadounidense Anya Taylor-Joy, como su nueva embajadora a través de su más reciente campaña de las temáticas 'Schlumberger by Tiffany' y 'Blue Book 2023: Out of the Blue'.

‘Es un honor ser el rostro de la campaña de Alta Joyería de Tiffany & Co. La Casa tiene una larga historia de diseño y artesanía, y estoy emocionada de formar parte de su excepcional legado’, declaró la actriz de raíces argentinas.

Introducing House ambassador #AnyaTaylorJoy for Schlumberger by Tiffany & Co.™ #JeanSchlumberger’s legacy and eternal style lives on in our latest campaign. More: https://t.co/hD9cBSuTij



Photographer: Craig McDean

Stylist: Ryan Hastings

Creative Director: Ronnie Cooke Newhouse pic.twitter.com/lQB0FBbDLt — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) October 2, 2023

Las obras mostradas en esta campaña son ejemplares del más alto valor y cuidado artesanal, las cuales están elaboradas con un enfoque a la naturaleza, la frescura, la elegancia y ‘el glamour del Hollywood clásico’, compartió la firma en el comunicado.

Un ejemplo claro de está premisa se vio reflejado en la pieza 'Bird on a Rock', la cual consta de un diamante celeste que resulta ser la base de una figura de un ave que cuenta con detalles de oro amarillo de 18 kilates.

Inspired by one of the House’s iconic designs by #JeanSchlumberger, this Bird on a Rock necklace worn by House ambassador #AnyaTaylorJoy has an emerald-cut aquamarine of over 32 carats in a setting with over 59 total carats of round brilliant diamonds: https://t.co/9udl2k7LMT pic.twitter.com/YKhKit8ynL — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) October 3, 2023

Ejemplares como este fueron ideados por el famoso diseñador Jean Schlumberger, cuyo trabajo se ve revitalizado por la perspectiva de Nathalie Verdeille, diseñadora y directora artística de joyería y alta joyería de Tiffany & Co.

Se anunció que esta campaña arrancó desde el 2 de octubre en Tiffany.com y a través de los canales sociales oficiales de Tiffany & Co., así como en medios impresos y digitales de todo el mundo.

Con información de Reforma y Tiffany & Co.