'Bautizan' a Maluma como 'viejo ridículo' por cambio de look

CIUDAD DE MÉXICO.- El cambio de look que ha mostrado el cantante Maluma en sus redes sociales recientemente, parece no agradar del todo a sus fans. Las críticas que le han hecho son varias y la mayoría insiste en llamarlo 'viejo ridículo'.

De acuerdo con el portal El Debate, Maluma esta vez al parecer se equivocó al elegir cómo verse; según información en distintos portales de noticias, muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con el resultado.

Maluma presumió su nuevo look en su cuenta de Instagram, sin embargo, tuvo un sinnúmero de comentarios negativos, aunque no faltó quien lo elogió y hasta comparó con el actor hollywoodense Johnny Deep.

La mayoría de sus fans comentó que prefieren al cantante con el cabello corto: "que feo, me gustaba más cuando no tenía el pelo largo", "Sinceramente te vez mejor con tu pelito corto", "Móchate esas greñas… viejo ridículo", "él es bello pero ese pelo no le queda bien. Se ve mal".

Pese a los malos comentarios, la publicación del intérprete de ‘Borro cassette' cuenta con más de un millón de "Me gusta".

Animal lover ❤️ Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 17 Abr, 2018 a las 6:37 PDT

Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 9 Abr, 2018 a las 7:16 PDT

Otro hecho: Shakira y Maluma posan para la revista Billboard

Shakira y Maluma vuelven a trabajar juntos, esta vez para la revista estadounidense Billboard. Los colombianos, que junto a J Balvin fueron nominados a los premios musicales que esa publicación entregará el próximo 20 de mayo en Las Vegas, protagonizan un reportaje en el que explican cómo surgió la relación laboral que luego se transformó en amistad.

Todo comenzó cuando Shakira, catalogada como la artista femenina más rentable, estaba trabajando en "El dorado", disco en el que volvería a cantar en español. Un directivo de Sony Music (Afo Verde) le recomendó trabajar con Maluma, quien entonces lideraba la lista Hot Latin Songs de Billbard con "Borró cassette". También le propuso trabajar con Prince Royce, Carlos Vives y Nicky Jam, informa el portal El Espectador.

Shakira sostiene que con Maluma hubo "química absoluta". "En el momento en que la energía creativa comenzó a fluir, nunca se detuvo", razón por la cual grabaron dos temas: "Chantaje" y "Trap".