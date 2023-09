Apple TV+ lanza el primer tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters”

Apple TV + lanzó el primer tráiler de “Monarch: Legacy of Monsters”, la primera serie live action del universo cinematográfico denominado como “MonsterVerse”, no podía faltar la aparición del icónico Godzilla además de otros monstruos por lo que promete bastante acción.

El show televisivo se ambientará en distintos periodos de tiempo, al menos ya anticiparon que revisara eventos en la década de 1950 y también se enfocará en la batalla del “rey de los mounstruos” en San Francisco en 2014.

uno de los personajes principales de esta historia será el oficial del ejército Lee Shaw, interpretado por Kurt Russell en su versión veterana y su hijo Wyatt ( John Walker en The Falcon and the Winter Soldier) como su contraparte juvenil.

Matt Shakman (WandaVision) dirigió los dos primeros capítulos de la temporada de 10 episodios.

El programa seguirá a un par de hermanos que siguiendo los pasos de su padre, descubren la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch y pretenden desentrañar todos sus secretos que datan de tres generaciones, la premisa promete.

Anna Sawai , Kiersey Clemons , Ren Watabe, Mari Yamamoto, John Goodman ( retoma a su personaje que retrato en Kong: Skull Island) , Anders Holm , Joe Tippett y Elisa Lasowski .

El Monsterverse está en un momento inmejorable Godzilla vs. Kong la última producción que llegó a cines de este universo cinematográfico logró recaudar 470 millones de dólares en todo el mundo a pesar de haber sido lanzado poco después de la pandemia además de que en EUA se lanzó simultáneamente en HBO Max , en desarrollo está la secuela Godzilla x Kong: The New Empire cuyo estreno está programado exclusivamente en cines para el 12 de abril de 2024.

“Monarch: Legacy of Monsters” lanzará sus primeros dos episodios el 17 de noviembre del 2023.