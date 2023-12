Apple TV+ lanza serie documental sobre la muerte de John Lennon

A casi 43 años de su fallecimiento, Apple TV+ reabrió el caso del asesinato de John Lennon por medio de una nueva serie documental con material nunca antes visto.

Explora la tragedia del fallecimiento del ex integrante de los Beatles, su impacto a nivel mundial, la psicología de su asesino, Mark David Chapman, y material de video y audio inéditos.

“John Lennon: Asesinato sin juicio” está compuesta por tres episodios, incluirá la revelación de las últimas palabras del artista minutos antes de morir en las calles de Nueva York.

El foco del programa estará en los últimos momentos del famoso cantautor.

El cual fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, y presentará entrevistas con testigos clave alrededor del caso, como un conserje y un taxista que asistieron al famoso previo a su muerte.

El británico falleció a tiros por Chapman, a las faldas del edificio Dakota, donde vivía con su familia.

Entre el material inédito se encuentran también varios audios reales del asesino confesando el crimen y hablando de su odio hacia Lennon, de quien era fanático.

También veremos a los detectives y oficiales involucrados en el caso.

Kiefer Sutherland, actor reconocido, es el narrador de la docuserie “Lennon: Murder Without A Trial” que llegó el miércoles 6 de diciembre a la plataforma streaming de Apple TV+.

